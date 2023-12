Des lots de prestige pour la vente aux enchères hivernale d’Artcurial

La maison de vente prendra ses quartiers d’hiver à l’Hôtel Hermitage.

Cette année encore, la prestigieuse maison Artcurial organise une belle vente aux enchères hivernale, plus précisément du 14 au 17 janvier prochains. Et c’est au sein du luxueux Hôtel Hermitage que les lots seront exposés publiquement, puis vendus.

Au programme, quatre grandes thématiques : Horlogerie de collection, Joaillerie, Le Temps est Féminin et Hermès & Luxury Bags.

La Monaco Auction Week sera ainsi inaugurée le 15 janvier, avec de très belles pièces, parfois exclusives, de différents horlogers, comme F.P Journe, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet, ou encore Rolex. Vous pourrez notamment y admirer la montre Tourbillon Souverain, de F.P Journe, estimée entre 250 000 et 300 000 euros.

Le lendemain matin, l’horlogerie sera toujours à l’honneur, mais avec des pièces féminines. Des montres des années 1980 seront exposées, signées Van Cleef & Arpels, Patek Philippe ou Piaget. L’or, les pierres et les perles seront au rendez-vous, notamment avec des modèles élégants et rares, comme la Mystérieuse de Jaeger LeCoultre, estimée entre 800 et 1 200 euros.

Les 16 et 17 janvier seront consacrés à la joaillerie, avec une belle collection de bijoux signés, provenant de la Place de Vendôme, mais également de grands joaillers suisses et américains. Découvrez des pièces uniques, comme le collier plastron de la maison Buccellati, daté des années 1920, entièrement serti de rubis birmans naturels et de diamants, ou d’autres créations d’artistes, comme César, Claude Lalanne, Max Ernst, Niki de Saint Phalle ou même Picasso.

Enfin, toujours le 17 janvier, l’heure sera à la maroquinerie, avec la prestigieuse collection So Black, créée en 2010 par Jean-Paul Gaultier. De magnifiques sacs, à l’instar de l’iconique Birkin 35 en alligator mat noir d’Hermès (estimé entre 50 000 et 70 000 euros) ou d’un So Black Chanel en python (estimé entre 15 000 et 25 000 euros) seront en vente. Ce sera également l’occasion de découvrir ou de vous procurer des pièces rares, en édition limitée, comme le Quelle idole orange d’Hermès, estimé entre 12 000 et 17 000 euros.

Infos pratiques :