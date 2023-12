La Princesse Stéphanie et ses enfants ont fêté Noël avec Fight Aids Monaco

Une tombola a été organisée au profit des affiliés.

« C’est Noël avant l’heure », s’est réjouie, sur ses réseaux sociaux, l’association Fight Aids Monaco. A quelques jours des fêtes de fin d’année, la Présidente et fondatrice de Fight Aids, la Princesse Stéphanie, était aux côtés des membres du Conseil d’administration et des affiliés pour célébrer Noël en bonne et due forme, autour d’un dîner convivial et festif.

Fight Aids Monaco a fêté Noël autour d’un dîner convivial et festif – © Frédéric Nebinger

Les enfants de la Princesse, Louis Ducruet et Camille Gottlieb, étaient également présents. Camille Gottlieb a d’ailleurs animé la tombola, qui a permis aux affiliés de remporter de nombreux lots offerts par de généreux donateurs. Une belle soirée qui a permis de rappeler l’engagement de la Princesse Stéphanie dans la lutte contre le VIH.

Camille Gottlieb a animé la tombola – © Frédéric Nebinger

