Le Prince Albert II à la COP 28 : « Il faudra être beaucoup plus ambitieux »

Direction Dubaï pour prendre part au sommet mondial sur l’action climatique où se réunissent des dirigeants du monde entier.

La 28ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, appelée COP 28, a débuté ce jeudi 30 novembre et durera jusqu’au 12 décembre prochain.

Le Prince Albert II a été accueilli par Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Président des Emirats arabes unis, et Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies. Il a ensuite participé à la traditionnelle photo en présence des chefs d’États et de gouvernements du monde entier. © Palais princier / COP 28

Vendredi 1er décembre, Le Prince Albert II a réitéré « le soutien plein et entier de la Principauté de Monaco à la Présidence émiratie afin de faire de cette Conférence une réussite couronnée d’engagements tangibles et crédibles qui nous mettront sur la voie d’un mode de développement bas-carbone et résilient au changement climatique », en rappelant la nécessité d’une action accrue et rapide pour maintenir l’augmentation de la température mondiale dans les limites de 1,5°C, un chiffre établi huit ans plus tôt lors de la COP 21 à Paris où un accord mondial avait été trouvé pour une augmentation maximale d’1,5 °C à 2 °C d’ici 2100.

Samedi, le Prince Albert II a participé à une session dédiée au premier Bilan Mondial de l’accord de Paris (photo 3). Il était auparavant au Pavillon Océan où une rencontre bilatérale était prévue avec le Professeur Jim Skea, Président du GIEC. ©Palais Princier

Le premier Bilan Mondial de l’accord de Paris était d’ailleurs au programme du samedi 2 décembre, où le Souverain a notamment pris la parole sur le rôle de l’océan et la disparition nécessaire des énergies fossiles au profit d’énergies décarbonées. « On est très en retard, il faudra être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus déterminant et beaucoup plus juste dans tout ce que l’ensemble des pays doivent faire, et surtout les grands pays. Ils doivent absolument redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés à l’accord de Paris », a développé le Prince Albert II, interrogé par Monaco Info en fin de journée.

Le Prince a été interviewée par la journaliste Émilie Rousseau. ©Palais Princier

« À Monaco, nous sommes en bonne voie d’y arriver [..] Le temps est contre nous, c’est très long à mettre en place mais il faut absolument redoubler d’efforts ». « J’espère que c’est une COP qui va dans le bon sens et qui sera déterminante pour notre avenir », a conclu le Souverain.

