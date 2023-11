« Les actions individuelles ne suffisent tout simplement pas » alerte le Prince Albert à l’ONU à Genève

Le Souverain a donné une interview dans le cadre de son déplacement en Suisse la semaine dernière.

Le Prince a d’abord présenté sa fondation créée en 2006 et les actions de cette dernière en faveur de la planète qui s’axent autour de la protection de la biodiversité, la préservation de l’eau et la lutte contre le changement climatique. « Nous avons par exemple rejoint une initiative en Méditerranée dont le but est de préserver les écosystèmes d’eau douce et nous sommes en train de créer un réseau qui pourra améliorer leur qualité », confie-t-il dans un entretien en anglais diffusé sur les réseaux sociaux de United Nations Geneva.

Présent à Genève pour récompenser cinq jeunes activistes, il précise à ce sujet : « évidemment, c’est très important qu’il y ait des activistes centrés sur le changement climatique, mais pour créer un monde meilleur, il faut avoir conscience que tout est lié. Ainsi, les jeunes leaders sont absolument essentiels pour faire passer les bons messages. Les connaissances, l’éducation et la science sont importantes, car elles sont les moteurs pour trouver et mettre en place les meilleures solutions pour le futur ».

Selon le Souverain, il s’agit d’impliquer le plus de personnes mais pas seulement. « Nous devons agir ensemble. Les actions individuelles ne suffisent tout simplement pas », a-t-il conclu.