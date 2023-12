Les Annales monégasque mettent à l’honneur le Prince Rainier III

Le « Prince Bâtisseur » est à redécouvrir en six différents thèmes.

Depuis près d’un an, la Principauté célèbre le centenaire de naissance du Prince Rainier III. Expositions, spectacles, événements… Le programme très chargé de ces commémorations touchera bientôt à sa fin. En attendant, le 47ème numéro des Annales monégasques. Revue d’histoire de Monaco vous plongera dans l’avènement et le parcours d’un Prince qui changera à tout jamais la Principauté, en six thématiques.

Dans un premier temps, « Le prince chez lui. Rainier III en images (1923-2005) » présente le dossier de l’exposition organisée dans les Grands Appartements du Palais princier du 31 mai au 20 août 2023. Plus de 300 photographies du Prince Rainier III chez lui, c’est-à-dire dans ses différentes résidences, le palais du souverain dans l’exercice de ses fonctions, ou les refuges abritant la vie de famille.

Vient ensuite « Une postérité remarquable. Le sceau équestre des Grimaldi de Rainier I er à Rainier III (XIV e -XX e siècle) », l’histoire du premier sceau connu des Grimaldi, une empreinte de Rainier Ier, datant de 1305. Il est remis au goût du jour par Rainier III dès le début de son règne, présenté sur des monnaies, des timbres ou encore des décorations, dans ce qui semble être une stratégie de légitimation et de communication.

La troisième thématique abordée sera dédiée à un homme : « La vision du prince. Jacques Rueff, ministre d’État de Rainier III, 1949-1950 ». À son avènement, Rainier III le choisit, pour être le premier de ses ministres d’État. Avec cet économiste d’envergure, le prince pose, en 1949 et 1950, plusieurs des grands jalons des décennies qui suivront, dans un contexte délicat marqué par des relations difficiles avec la France et une crise intérieure.

Vient ensuite « Du timbre au musée. La philatélie pointilleuse du prince Rainier III de Monaco ». Le Prince Rainier n’a de cesse d’enrichir et de la valoriser la collection héritée de ses ancêtres. Quant aux émissions de timbres monégasques, fabriqués en taille-douce, en héliogravure ou en offset, elles font l’objet d’un intérêt et d’un contrôle sourcilleux de la part du Souverain.

La cinquième thématique est « La valeur du timbre. Les relations postales pendant la crise franco-monégasque (1962-1963) ». Elle aborde un épisode très connu du règne de Rainier III : la crise franco-monégasque de 1962-1963. Avec un point de vue original : les relations postales. La rupture des conventions de voisinage a, pendant quelques mois, un impact important sur les habitudes quotidiennes de la population monégasque en matière de courrier.

La sixième et dernière thématique est « Le goût de la mer. Les bateaux du prince Rainier III de Monaco ». Conscient de l’intérêt de la plaisance dans l’attractivité de la Principauté, Rainier III pratique la plongée, apprécie les croisières d’exploration ou les excursions en famille. Entre le début et la fin de son règne, il possède une douzaine de yachts, à voile ou à moteur, ainsi que des canots automobiles Riva et d’autres petites embarcations.

