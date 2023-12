Un gala féérique au Club des résidents étrangers de Monaco pour fêter Noël

Les belles décorations de la soirée ont été vendues au profit de l’association Action Innocence Monaco.

« Une soirée inoubliable imprégnée de la magie des fêtes », tel était le programme du Club des résidents étrangers de Monaco (CREM) le 5 décembre dernier, à l’occasion de son gala de Noël.

Une réception donnée dans la somptueuse bâtisse de la Rotonde, à Beaulieu-sur-Mer, et plus précisément dans le célèbre restaurant Circé, décoré pour l’occasion par l’une des membres du Club, Mme Sivoldaeva. C’est ainsi que l’établissement s’est transformé en une véritable forêt blanche, peuplée d’ours et de lapins blancs, « digne d’un conte de Noël. »

La décoration était « digne d’un conte de Noël » – © Johan Assenza

L’ambiance musicale était assurée par le quatuor acoustique « Les Garçons Chics ». Les invités, élégamment vêtus, ont ainsi pu danser et s’amuser toute la soirée.

Les invités se sont bien amusés au cours de cette soirée caritative – © Johan Assenza

Les décorations de l’événement, quant à elles, ont été vendues le soir même au profit de l’association Action Innocence Monaco, qui lutte contre les dangers d’internet et qui est aussi présidée par Louisette Lévy-Soussan Azzoaglio, Présidente du Club. Une belle façon de clôturer l’année 2023, en rappelant que Noël est aussi l’occasion de prendre soin des autres.

Louisette Lévy-Soussan Azzoaglio : 19 ans au service de la Princesse Grace