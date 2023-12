Un olivier millénaire de la Côte d’Azur pourrait devenir plus bel arbre de France

Dans la commune de Roquebrune-Cap-Martin, cet olivier de plus de 2 000 ans a déjà été labellisé « Arbre remarquable » de France en 2016.

Avec ses 23,5m de circonférence, il trône sur un mur de pierre dans lequel ses racines se sont installées. À Roquebrune, son âge a été estimé « entre 1 800 ans et 2 200 ans », par des historiens et biologistes, tel qu’il est écrit sur le site de la commune. L’olivier a été sélectionné pour participer au concours du plus bel arbre de France, initié en 2011 par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des forêts. Il y représentera la Région PACA et la réponse sera donnée en janvier 2024 par le jury du concours.

À l'occasion de la Saint Olivier, voici celui de Roquebrune-Cap-Martin (oui, c'est un seul et même arbre sur la photo). Âge estimé : entre 2000 et 2800 ans. On imagine ce qu'il a vu passer… pic.twitter.com/0HIHVF9I36 — Olivier Roth (@OffsideOlivier) July 12, 2023

Il aurait pu disparaitre

« Placé sur le bord du chemin menant à Menton ce spécimen isolé marque le paysage et impose le respect par sa seule présence », raconte le site de la commune. Son histoire plus récente a failli être tragique : au début du XXème siècle, la famille Dragon décide de l’abattre et il ne doit son salut, le jour de son abattage, qu’à l’intervention de l’ancien ministre des affaires étrangères Gabriel Hanotaux qui l’achète au prix du bois à la famille Dragon. Il devient dès lors le but de promenade des invités de Gabriel Hanotaux : Clemenceau, Poincaré, Foch, Paul Valery. La famille Hanotaux Fonscolombes font don de l’arbre ainsi que de la parcelle qui l’entoure à la mairie en 1996.

Le 4 octobre 2016, l’impressionnant olivier est labellisé « Arbre remarquable » et rejoint les 700 autres sujets exceptionnels, soit par leur dimension, par leur intérêt historique ou leurs caractéristiques physiques.