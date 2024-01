A8 : La nouvelle bretelle entre La Turbie et Beausoleil vient d’ouvrir

BaptisĂ©e « Monaco Est », elle est censĂ©e faciliter l’accès Ă Monaco pour les 50 000 pendulaires français que compte le pays.

Tout salariĂ© de la PrincipautĂ© le sait : le trajet pour se rendre au travail est un vrai casse-tĂŞte entre les trains en nombre insuffisant et les bouchons rĂ©guliers sur l’autoroute.

L’une des solutions pour dĂ©sengorger le trafic Ă©tait la crĂ©ation d’une nouvelle bretelle, repoussĂ©e Ă plusieurs reprises, reliant La Turbie Ă Beausoleil. Comme l’a confirmĂ© le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, auprès de nos confrères de Monaco-Matin, le feu vert a Ă©tĂ© donnĂ© pour une ouverture Ă la circulation dès ce mercredi 10 janvier, Ă 6 heures du matin.

Après trois ans de travaux, la bretelle a Ă©tĂ© inaugurĂ©e ce mardi 9 janvier, en prĂ©sence de plusieurs personnalitĂ©s de la PrincipautĂ©, Ă l’instar du Ministre d’Etat, de la PrĂ©sidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, de Blaise Rapior, Directeur GĂ©nĂ©ral d’Escota et membre du ComitĂ© de Direction de Vinci Autoroutes, de Hugues Moutouh, PrĂ©fet des Alpes-Maritimes, de Jean-Jacques Raffaele, Maire de la Turbie, d’Yves Juhel, Maire de Menton et de Charles-Ange Genesy, PrĂ©sident du DĂ©partement des Alpes-Maritimes.

Vers une plus grande fluidité du trafic

« C’est une opĂ©ration qui nous aura beaucoup mobilisĂ©s, mais qui est surtout la preuve qu’on ne peut rien faire les uns sans les autres et qu’il y a une nĂ©cessitĂ© absolue d’avoir ce partenariat, cette relation de coopĂ©ration Ă©troite et confiante entre la PrincipautĂ©, le dĂ©partement des Alpes-Maritimes, la mĂ©tropole, la communautĂ© d’agglomĂ©ration et l’Etat français, puisque les deux sujets essentiels pour le dĂ©veloppement de Monaco et pour le dĂ©partement des Alpes-Maritimes sont les questions liĂ©es Ă la mobilitĂ© et au logement », s’est rĂ©joui Pierre Dartout sur Monaco Info.

Près de 3 000 vĂ©hicules pourraient emprunter quotidiennement ce nouveau tronçon, fluidifiant le trafic sur l’A500 et Ă©vitant ainsi les fermetures ponctuelles du tunnel de Monaco. « L’aboutissement de ce chantier stratĂ©gique pour Monaco et pour notre rĂ©gion rĂ©sulte d’une volontĂ© politique partagĂ©e entre les Ă©lus français et monĂ©gasques. La mise en service de cette bretelle est un pas supplĂ©mentaire vers une meilleure mobilitĂ© entre Monaco et les Alpes-Maritimes. Il nous faut bien sĂ»r aller plus loin. Je pense notamment au lancement des travaux de la trĂ©mie de Cap d’Ail ou encore d’un giratoire au bas du Mont des Mules. Mais ce sont surtout les transports publics qui doivent concentrer nos efforts, comme la mise en place d’une navette maritime et d’un mĂ©tro express entre Nice et Monaco que le Conseil National appelle de ses vĹ“ux », a dĂ©clarĂ© Brigitte Boccone-Pagès dans un communiquĂ©.

Un projet Ă 6 millions d’euros

« C’est la fin d’une tourmente routière dans notre village de La Turbie, qui a une configuration un peu spĂ©cifique, puisque tous les commerces sont situĂ©s le long de l’axe principal. Traverser la route est toujours un combat entre 7h30 et 9h30. (…) Après 25 ans de refus, c’est un jour inespĂ©rĂ© », s’est fĂ©licitĂ© Ă©galement Jean-Jacques Raffaele.

La bretelle revĂŞt en parallèle un aspect Ă©co-responsable : « dans le cadre de la prĂ©servation des espèces, mais aussi pour rĂ©duire l’empreinte carbone du projet, on a mis en Ĺ“uvre des matĂ©riaux bas carbone, notamment dans les bĂ©tons et les ciments qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour la rĂ©alisation des ouvrages. On avait des espèces protĂ©gĂ©es sur ce site, qu’il a fallu prĂ©server lors des travaux, soit en les isolant, soit en les transplantant », a expliquĂ© Blaise Rapior au micro de Monaco Info.

CofinancĂ©e par la PrincipautĂ© Ă hauteur de 2,14 millions d’euros, cette bretelle aura coĂ»tĂ© 6,06 millions d’euros HT. Le dĂ©partement des Alpes-Maritimes, la CommunautĂ© de la Riviera Française et l’entreprise VINCI Autoroutes / RĂ©seau Escota ont participĂ© au financement, respectivement Ă hauteur d’1,23 million, de 200 000 et de 2,48 millions d’euros. Pour l’emprunter, les usagers devront dĂ©bourser, quant Ă eux, la somme de trois euros.