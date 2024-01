« Accrochez-vous bien à votre siège ! » La Princesse Stéphanie lance le Festival du Cirque de Monte-Carlo

Interrogée au micro de Monaco Info, la Princesse promet un festival riche en émotions et plein de surprises.

Ce 19 janvier, c’est le jour de lancement de la 46ème édition du Festival du Cirque de Monte-Carlo. « On a plus de 200 artistes. Donc cette année, accrochez-vous bien à votre siège ! » Présidente de l’événement, la Princesse Stéphanie assure que le cirque « a retrouvé ses lettres de noblesse », et que Monaco est véritablement la capitale internationale du cirque. « Ça fait partie de notre patrimoine. »

Un hommage à son père

Ce festival vient clôturer les commémorations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III. Créateur du festival en 1974, il était un acteur phare du rayonnement international du cirque monégasque. La Princesse a souhaité lui rendre le plus beau des hommages : « j’ai choisi des numéros qui auraient plu à mon papa ».

« Présenter un cirque traditionnel »

Dans la continuité du Prince Rainier III, la Princesse Stéphanie défend aussi la présence des animaux au cirque : « on se bat pour présenter un cirque traditionnel avec des animaux dans de bonnes conditions ». Le tout en restant soucieuse de leur protection. « Je suis la première à défendre le bien-être animal, et le Prince Rainier III était aussi un pionnier sur ce sujet ».

À voir en ce moment :

Jusqu’au 12 février, plongez dans 50 ans de festivals avec l’exposition « le Prince au coeur du cirque ». Costumes de scène, documents, photos et vidéos d’archives ou encore accessoires : tout sur le cirque dans 2 500 m2 de visite.

Où ? Dans l’ancien espace consacré à la collection de voitures du Prince, sur les Terrasses de Fontvieille.

Quand ? Tous les jours de 11 heures à 19 heures.

Bon à savoir : La visite est gratuite pour tous.