Comment la circulation va-t-elle être modifiée pour la Sainte-Dévote ?

Vendredi 26 janvier, la Principauté célébrera la Sainte Patronne de Monaco.

Alors que le programme des festivités a été dévoilé, le Gouvernement indique que plusieurs mesures d’organisation et de sécurité ont été prises en matière de circulation, ainsi qu’au niveau de l’accès du public aux zones de cérémonies.

Accès du public :

Des points de contrôle de sécurité, avec vérifications visuelles des sacs et des contenants, et une zone « public » seront mis en place, dès 17h30 :

Sur la Place Sainte Dévote pour les personnes souhaitant assister au passage de la procession et au Salut du Très Saint Sacrement.

Sur la partie Nord du Quai Albert Ier pour les personnes souhaitant assister à l’embrasement de la barque.

Accès Gare :

L’attention des voyageurs de la gare ferroviaire est attirée sur la fermeture, dès 17h30, de la circulation des piétons dans le vallon Sainte-Dévote. Les escaliers Sainte Dévote seront également fermés à partir de 17h30. Les usagers sont invités à emprunter la galerie Sainte-Dévote pour rejoindre ou quitter la gare depuis ou vers la rue Grimaldi.

Dispositions pratiques de circulation :

De 18h15 à 19 heures, la route de la piscine sera fermée entre l’avenue J.F. Kennedy et l’appontement Jules SOCCAL.

Entre 18h45 et 19h45, des coupures ponctuelles de circulation seront opérées sur le Boulevard Albert Ier, l’avenue JF Kennedy et l’avenue d’Ostende, pour permettre le bon déroulement de la manifestation.

Dispositions relatives aux transports et au stationnement :

Des perturbations seront à prévoir dans les transports urbains (lignes 1, 2 et 6) et interurbains (lignes ZOU n° 607 et n° 80), lors des coupures de circulation visées ci-dessus.

S’agissant des parkings publics (accès/déviation), une information sera donnée aux usagers (affichettes apposées sur les bornes d’accès aux parcs) par le service concerné.

L’A500, fermée de nuit dans le sens Monaco-A8 pendant toute la semaine