Jeux Olympiques de la jeunesse d’hiver : Deux top 30 pour Hugo Leonelli en ski alpin

A Gangwon (Corée du Sud), le skieur monégasque a terminé 28e du slalom et 29e du combiné. Des performances qui laissent entrevoir de grands espoirs pour la suite.

Nous vous l’avions prĂ©sentĂ© comme l’une des pĂ©pites de la FĂ©dĂ©ration MonĂ©gasque de Ski (FMS). Ă€ tout juste 16 ans, Hugo Leonelli vient de confirmer tous les espoirs placĂ©s en lui.

Seul athlète monégasque en lice dans ces 4e Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver (JOJ), le skieur de la Principauté vient de vivre une semaine intense. « Je suis très fier d’être là et de représenter mon pays, a-t-il confié. C’est une grande première expérience olympique. Ces JOJ resteront un souvenir à jamais gravé. »

Solide en slalom et en combiné

Il faut dire qu’Hugo Leonelli n’a pas dĂ©mĂ©ritĂ©. EngagĂ© dans quatre Ă©preuves, le skieur monĂ©gasque accompagnĂ© par Damien Desprat (chef de mission), Simon Chevalier (entraĂ®neur) et Rudy Rinaldi, a signĂ© une belle 29e place (sur 56) en combinĂ© (57.84 en super-G et 1.01.67 en slalom) et une 28e place (sur 79) en slalom, en plus d’une 42e place en super-G et une 35e place sur le slalom gĂ©ant.

Hugo Leonelli lors de la cĂ©rĂ©monie d’ouverture avec le drapeau monĂ©gasque (Photo © Wander Roberto)

« J’ai skiĂ© Ă mon niveau. Ces rĂ©sultats constituent des bases solides pour aller de l’avant, a expliquĂ© celui qui est basĂ© Ă l’annĂ©e Ă Tignes, au sein de la structure Apex2100. C’est une compĂ©tition sur laquelle je me dois de construire. » Avec, toujours dans un coin de la tĂŞte, une participation un jour aux Jeux Olympiques d’Hiver.