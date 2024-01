La finale de Junk Kouture aura lieu à Monaco au Grimaldi Forum

C’est un concours de mode durable pour les étudiants internationaux.

Âgés entre 12 et 19 ans, des étudiants des écoles de New York, Milan, Londres, Ireland ou encore Abu Dhabi participent à ce défi dont la finale est organisée cette année à Monaco en février 2024. Ces derniers mois, ils ont conçu, crée et modélisé des vêtements fabriqués à partir d’articles recyclés et n’ont qu’une hâte : présenter leurs créations toutes plus extravagantes les unes que les autres au public, dans l’espoir de décrocher le titre de Créateur mondial.

Comme l’indiquent les différents supports de communication du festival, ce dernier est une opportunité unique pour les marques de créer des partenariats, d’investir dans les futurs acteurs du changement et être au centre de cette célébration de la créativité et de la circularité.

Pour les organisateurs, Monaco est une destination parfaite, puisqu’elle défend la durabilité et l’innovation via la volonté du Prince Albert II qui pour rappel, dirige une fondation dont l’objectif est de protéger la planète. L’année dernière, le vainqueur avait présenté une pièce aux allures d’armure futuriste fabriquée notamment à partir d’un vieux panier à linge et de vieux essuie-glaces. Elle représentait notre planète, au bord du gouffre.

Ne manquez pas cette finale époustouflante qui réunira soixante finalistes venus des quatre coins de la planète – © Junk Kouture

Infos pratiques :