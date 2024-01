Tango, samba, valse et cha-cha-cha… Venez assister au 8e Trophée du Rocher

L’occasion de découvrir et d’admirer de nombreuses danses de couple.

Le sport à Monaco ne se résume par au football, à la Formule 1 ou au basket. La danse sportive a elle aussi droit à sa mise en lumière, et même à sa compétition : le Trophée du Rocher.

La 8e édition de l’événement se déroulera ce samedi 20 janvier, toute la journée, au sein de l’Espace Léo Ferré. Organisée par l’ASM Danse Sportive et Monaco Rock et Danses, cette compétition permet aux danseurs de tous âges et de tous styles de montrer leur talent devant le public, mais aussi devant un jury qui évaluera leur technique, leur sens du rythme et l’harmonie du couple.

Car la danse sportive réunit les styles standards et latins qui se dansent à deux : valse lente, tango, valse viennoise, slow fox, quick step, cha-cha-cha, rumba, samba, paso doble, ou encore jive.

Pour rappel, l’ASM Danse Sportive a été créée en 2009. Le club comporte une section compétition, avec des cours particuliers et des entraînements réguliers, qui a su s’illustrer en championnats régional et national, et même en compétitions internationales. Un pôle loisir a aussi vu le jour, proposant des cours collectifs.

