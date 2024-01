Ne manquez pas la conférence sur Andy Warhol au Théâtre des Variétés de Monaco

« Andy Warhol à quatre mains (ou plus) : les collaborations artistiques du Pape du Pop Art » par Pierre-Emmanuel de La Bâthie, c’est ce lundi 8 janvier.

« Je dessine d’abord, et ensuite je peins comme Jean-Michel. Je pense que les peintures que nous faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi », avait confié Andy Warhol. Et comme l’indique le communiqué de la conférence, la collaboration entre l’artiste américain et Jean- Michel Basquiat « est l’une des plus prolifiques de l’histoire de l’art » et a très vite pris une dimension mythique.

Mais Jean- Michel Basquiat n’est pas le seul avec qui Andy Warhol a collaboré. En effet son oeuvre, de son arrivée à New York en 1949 jusqu’à sa mort en 1987, est émaillée de productions à quatre mains (ou plus), d’où le titre de la conférence. Et ces collaborations, qui ont mené à des productions artistiques aussi variées qu’inattendues, représentent une part essentielle de sa création.

Liam Fabre : de la cascade à la photo, il n’y a qu’un pas

C’est en somme ce que va approfondir l’ancien élève de l’École normale supérieure et de l’École du Louvre, Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie. Maître de conférences en histoire de l’art, période contemporaine, à l’Institut catholique de Paris et historiographe, il travaille sur « l’écriture photographique » des vies d’artistes au XXe siècle, tels Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Frida Kahlo ou Andy Warhol. N’attendez pas pour réserver !

Renseignements et réservations : +377 97 70 65 27 / amca.reservation@gmail.com