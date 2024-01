Sophie Thevenoux, nommée Directeur de l’Autorité monégasque de Sécurité Financière

Mais un autre Directeur lui succèdera au printemps prochain.

Le Gouvernement Princier vient d’annoncer la nomination de Sophie Thevenoux, Ambassadeur et Conseiller spécial en charge des questions économiques et financières européennes, à la tête de l’Autorité monégasque de Sécurité Financière (AMSF).

A compter du 29 janvier prochain, Sophie Thevenoux dirigera cette autorité administrative indépendante qui, pour rappel, a été récemment créée pour remplacer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). L’objectif : poursuivre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Sophie Thevenoux avait précédemment occupé d’importantes fonctions au sein de l’Administration monégasque, notamment à la Direction du Budget et du Trésor entre 1995 et 2005, puis au Département des Finances et de l’Economie, avant de devenir Ministre des Finances et de l’Economie de la Principauté en 2009. Depuis 2011, elle était appelée à occuper différents postes d’Ambassadeur, notamment en France et auprès de l’Union européenne.

Elle pourra ainsi apporter ses compétences reconnues et sa longue expérience des domaines économique et financier dans la phase de lancement de l’AMSF. Un nouveau Directeur est actuellement en cours de recrutement et lui succèdera au printemps prochain.