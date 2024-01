Veganuary : Êtes-vous prêts à vous passer de viande pendant le mois de janvier ?

Le Woo propose notamment un club sandwich végan composé de pain de mie bio aux graines et aux céréales, de houmous maison bio, de poivrons grillés bio et de roquette - © Woo

À Monaco, il existe de nombreux restaurants avec des alternatives végétariennes et véganes.

Sur le modèle du « Dry january » qui encourage à se passer d’alcool en janvier, le « Veganuary », né en Angleterre en 2014, veut populariser l’alimentation végan, soit une alimentation sans viande ni poisson et produits d’origine animale. Adieu donc les oeufs, le lait ou le fromage. On le sait, une consommation de viande et notamment de viande rouge en excès n’est ni bonne pour la santé ni pour la planète. Mais si beaucoup sont d’accord sur la question, peu osent passer le pas. Alors ce challenge permet de s’y tenir, au moins pendant un mois, et plus si affinités !

Concernant le volet santé, l’impact est globalement positif, à condition de bien respecter les apports en nutriments nécessaires au corps, insistent les médecins. Par exemple, « limiter sa consommation de graisses saturées (beurre, gras de la viande…) préserve la santé cardiovasculaire, manger davantage de fibres (fruits, légumes, céréales, légumineuses…) favorise le transit et la digestion et participe aussi à la prévention des cancers digestifs », expliquait récemment Coline Flandrin, diététicienne libérale à Lille dans Le Journal des femmes.

Attention au carences

Mais quelques précautions tout de même : l’apport en fer doit être suffisant. Il y en a dans la spiruline, les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, les graines de chia, les graines de sésame, le chocolat noir, les pois cassés ou encore les céréales complètes. « Le fer des végétaux est beaucoup mieux absorbé s’il est associé à des aliments riches en vitamine C tels que les kiwis, les fruits rouges, les agrumes, les poivrons, l’épinard », poursuit la spécialiste.

À surveiller aussi, son apport en protéines avec une consommation suffisante d’oléagineux (amandes, noix, noisettes, noix de cajou…), de beurre de cacahuète, de lentilles et autres légumineuses, de quinoa, de graines de lupin ou encore de graines de courge. Et ses besoins en calcium comblés là encore par les légumineuses, et le tofu. « Certaines boissons végétales sont enrichies en calcium », précise la diététicienne, sans oublier les eaux comme L’Hépar ou la Courmayeur qui en contiennent également fortement.

Les bonnes adresses

Aujourd’hui, manger végétarien ou végan est facilité par les alternatives proposées dans nos supermarchés, mais aussi par les innombrables recettes que l’on trouve sur le web ou dans les ouvrages, de plus en plus nombreux sur les étagères de nos libraires. Et pour celles et ceux qui n’ont pas vraiment l’âme d’un chef, de multiples établissements proposent des menus adaptés aux régimes végétarien et végan. Au Woo situé rue Princesse Caroline, vous trouverez notamment des buddha bowl vegans à base de houmous maison et carottes fondantes ou des veggies avec de l’avocat et des oeufs. Un régal !

À noter que dernière le végétarisme ou le véganisme, se cachent aussi des convictions liées au bien-être animal. D’ailleurs le véganisme est un mode de vie au-delà d’un mode d’alimentation. Le végan supprime entre autres de son dressing le cuir, la fourrure et la laine !