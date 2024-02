Comment assister au derby entre l’OGC Nice et l’AS Monaco à l’Allianz Riviera ?

Le derby azuréen promet d'être animé en tribune (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se déplacent sur la pelouse de leurs voisins niçois ce dimanche soir (20h45).

Publicité

Quoi de mieux qu’un bouillant derby azuréen pour repartir de l’avant en championnat ?

Après leur élimination jeudi soir en Coupe de France, les hommes d’Adi Hütter entendent retrouver le chemin de la victoire dans ce choc au sommet de la Ligue 1, peut-être déjà décisif pour une place sur le podium en fin de saison.

Une rencontre qu’il sera possible de suivre sur Amazon Prime, mais également à l’Allianz Riviera de Nice. Pour les supporters monégasques souhaitant se rendre au stade dimanche soir, des places à 10 euros, disponibles uniquement sur la billetterie en ligne de l’AS Monaco, sont proposées pour assister au match depuis la tribune visiteurs.

L’AS Monaco s’inquiète pour la sécurité de ses supporters

La fermeture des ventes se fera ce dimanche à 10h. L’ouverture de la tribune elle prévue à 18h45. Si l’ouverture de la billetterie s’est faite tardivement, c’est en raison « des risques de sécurité qui pèsent sur ce match » a communiqué l’AS Monaco.

Suite à l’annonce de la fermeture de la Populaire Sud prononcée par la Ligue de football professionnel (LFP) pour deux matchs, suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques par les supporters niçois en décembre dernier, l’OGC Nice a pris la décision de replacer certains de ses supporters au sein de l’Allianz Riviera, notamment en tribune Garibaldi Haute, comme c’était déjà le cas face à Metz.

Une décision que les Monégasques regrettent, pour la sécurité de leurs supporters. L’AS Monaco a contacté la LFP et la Préfecture des Alpes-Maritimes pour faire part de son inquiétude et appelle donc à la vigilance, en évitant les signes distinctifs du club dans la ville et aux abords du stade, tout en évitant l’ensemble du secteur Sud du stade.