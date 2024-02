Découvrez « Bleu Pastor », l’exposition consacrée au peintre monégasque Philippe Pastor

En collaboration avec la Fondation Princesse Charlène, la Galerie d’Art Robilant + Voena s’engage à promouvoir les œuvres de l’artiste à Saint-Moritz, en Suisse.

Publicité

« Bleu Pastor » est intégralement consacrée à l’art de Philippe Pastor. Talentueux et dévoué aux causes environnementales, l’artiste monégasque a fait le tour du monde. Ses œuvres sont donc idéales pour marier l’art et l’action, dans la célèbre Galerie d’Art suisse, pour sa deuxième exposition de la saison. La Fondation Princesse Charlène s’est, elle aussi, associée au projet, afin de poursuivre sa lutte contre la noyade et promouvoir un avenir durable pour les enfants, grâce à l’art.

© Fondation Princesse Charlène de Monaco

Des œuvres d’art pour sensibiliser le monde

La couleur bleue, symbole de Pastor, scintille à travers 15 peintures, exposées au Forum Paracelsus, ancienne institution religieuse et de guérison, construite sur les sources minérales. Pour un message encore plus fort, sa série de sculptures « Les Arbres Brûlés » est installée à quelques pas, dans l’hôtel luxueux de la Suvretta House. Cinq d’entre elles, sont d’ailleurs présentées à « Bleu Pastor ».

© Fondation Princesse Charlène de Monaco

L’un des principaux artistes-militants d’aujourd’hui

L’artiste est aussi le fondateur de l’association Art & Environnement, lancée en 2007 par le Prince Albert II de Monaco et le Professeur Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004. Engagé dans la lutte et la préservation de notre patrimoine planétaire, Pastor et son art, continuent de militer dans le monde entier.