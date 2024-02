Le carnaval s’invite aux marchés de Monaco

La Mairie de Monaco organise des activités pour les enfants à l’occasion du carnaval.

Mercredi 21 février 2024 de 11h15 à 14h, au marché de la Condamine et au marché de Monte-Carlo, la Mairie de Monaco proposera des animations pour les petits (…et les grands !) pour célébrer le Carnaval d’Hiver.

Après l’école, les enfants pourront prendre part à un moment festif en accès libre et gratuit. Des échassiers, des sculpteurs de ballons mais aussi des ateliers de maquillage, des bulles géantes et des déambulations animeront l’événement au plus grand plaisir des enfants.

Et surtout n’oubliez pas de vous déguiser !