Le collège Charles-III fermé ce vendredi par précaution suite à l’émanation de chlore

Si tout va bien, l’établissement devrait rouvrir lundi matin.

Après une ouverture normale hier jeudi 8 février, le Gouvernement a décidé, par principe de précaution, de fermer le collège situé avenue de l’Annonciade pour procéder à une série d’analyses et de tests complémentaires par un organisme agréé et indépendant après l’accident survenu mercredi 7 février dans la matinée. D’après les premières déclarations, ce dernier serait dû à un mélange de produits chimiques dans le local technique de la piscine lors d’une manipulation d’entretien.

Alors que « tous les relevés de toxicité effectués à plusieurs reprises dans l’ensemble de l’établissement se sont révélés négatifs » et, « en l’absence d’indicateurs objectifs, sanitaires et médicaux qui pourraient laisser penser à une contamination des installations du collège », les autorités veulent jouer la carte de la prudence, notamment face à l’indisposition de plusieurs élèves jeudi.

Des symptômes liés à l’anxiété de la situation

« Un membre du personnel a fait un malaise, des enfants y ont assisté. Et par effet d’entraînement, des élèves se sont présentés au fur et à mesure et le phénomène est allé en s’amplifiant dans la journée », a expliqué Christophe Robino, conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé lors d’une réunion de crise, précisant que « beaucoup de symptômes sont probablement liés à l’anxiété de la situation ».

Pour rappel, l’incident a entraîné l’évacuation de 400 à 600 personnes et le confinement des élèves et personnels d’une autre partie du collège. 56 personnes présentant des symptômes d’irritation ou ressentant une gêne avaient été visitées mercredi par les pompiers sur place, et dix d’entre elles avaient été transportées au CHPG. Elles ont pu rapidement en ressortir.