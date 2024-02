Le Syndicat des Jeux Européens de la SBM soutient deux organismes de la Principauté

Deux chèques de 2 500 euros ont été remis à Fight Aids Monaco et au Centre Scientifique de Monaco.

La remise des dons du Syndicat des Jeux Européens s’est déroulée mardi 20 février devant le Casino de Monte-Carlo. Cette année la société actionnaire de la SBM a décidé de soutenir deux acteurs monégasques majeurs de la lutte et de la recherche contre les maladies graves, le Centre Scientifique de Monaco (CSM) et Fight Aids Monaco.

C’est dans un esprit de « solidarité et de partage », que le Syndicat des Jeux Européens a reversé une partie des dividendes de la SBM à ces deux organismes. « On est actionnaire de la SBM on les [dividendes] redistribue chaque année à des associations » explique Roman Aureglia, chef de table au Casino de Monte-Carlo au micro de Monaco Info.

Un don pour la recherche

Au département Biologie Médicale du CSM, la recherche sur les cancers pédiatriques du cerveau demande des équipements et des investissements importants. « Notre équipe développe des modèles d’étude très novateurs, qui s’appuient sur des technologies et des techniques de pointe » indique le docteur Vincent Picon.

« Ce nouveau don du Syndicat des Jeux Européens nous servira à compléter la caractérisation génétique des modèles que nous développons au laboratoire et qui permettent d’établir une correspondance avec ce qui se passe chez l’enfant. Le renouvellement de ce soutien est un encouragement fort pour notre équipe et notre stratégie, une marque de confiance dans notre activité » saluent le docteur et son équipe.

Accompagner les individus séropositifs

De son côté l’association Fight Aids Monaco, fondée par la Princesse Stéphanie en 2004, donne rendez-vous aux affiliés le 25 juin 2024. « Ce généreux don va servir directement aux personnes que l’on accompagne dans le cadre des 20 ans de Fights Aids Monaco. Ça va permettre de faire une journée réservée à nos affiliés » souligne Christophe Glasser, Coordinateur de l’association.