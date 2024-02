Les activités à ne pas manquer à la Médiathèque de Monaco en février

Cinéma, musique ou lecture, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

La Médiathèque de Monaco a dévoilé son programme des activités en février. Ces événements auront lieu à la Bibliothèque Louis Notari, à la Vidéothèque-Sonothèque José Notari et à la Bibliothèque Princesse Caroline.

Pour les cinéphiles

La Bibliothèque Louis Notari, accueille un Ciné-Club. Yves Gasiglia présentera le 15 février à 18h30 le film « Pain, Amour et Fantaisie« . Cette œuvre réalisée par Luigi Comencini en 1953 développe une histoire romantique d’un chef de gendarmerie dans un petit village du sud de l’Italie.

Activité linguistique

Le 3 février à 10 heures, parents et enfants pourront assister à une lecture en anglais animé par une anglophone. Lors d’une rencontre d’une demi-heure, partez à la (re)découverte de magnifiques albums.

Quatre conférences

La bibliothèque Louis Notari accueillera ce mois-ci quatre conférences. Le 6 février à 12h15, Denis Allemand, Directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco présentera « Biodiversité marine et santé humaine« . Le lendemain, le 7 février à 18h30, Frederique Laurent étudiera « L’amitié entre Armand Gatti et Albert Diato ».

Si vous avez des enfants, celle-ci pourrait vous intéresser, samedi 10 février, le Docteur Corinne Roehrig expliquera « Comment gérer les écrans dans la famille… avec des enfants de 0 à 10 ans« . Enfin, le 22 février à 18h30, la conférencière Cécilia Auber, commentera la vie de l’artiste « Tamara de Lempicka« .

Pour les manuels

L’atelier « couture zéro déchet », vous permettra d’apprendre à transformer les chutes de tissus en créations « 100% fait maison ». Alizée Mordillat encadre cette animation le 7 février à 14h à la Bibliothèque Louis Notari.

100 % musique

À l’occasion d’un concert, Max Bonnay, Philippe Portejoie et de Javier Estrella mettent à l’honneur les musiques des films de Michel Legrand le 16 février à 19h à la Bibliothèque Louis Notari.

Pour continuer en rythme, les picnic music se tiendront tous les mardis de 12h à 14h à la Vidéothèque-Sonothèque José Notari. Vous pourrez vous y rendre avec votre repas pour assister à un concert chaque semaine.

Pour les bambins

Pendant les vacances, la médiathèque propose aux enfants de 8 ans et plus un atelier « glass painting », à la Bibliothèque Princesse Caroline les 28 et 29 février à 14h. Les inscriptions sont gratuites et ouvrent à partir du lundi 12 février au +377 93 15 22 72.

Infos pratiques :