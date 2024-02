Le concours de photographie RAMOGE est ouvert

L’Accord RAMOGE a lancé le 15 février, la 3ème édition de son concours international de photographie.

« RAMOGE – L’Homme et la Mer », tel est le thème de ce concours avec l’appui de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

Cette année, le concours s’organise en quatre catégories :

L’Homme et la Mer, dédiée aux clichés réalisés en Méditerranée,

Zone RAMOGE, dédiée aux clichés pris entre Marseille et La Spezia,

L’Homme et la Mer, le regard des nouvelles générations, réservée aux jeunes photographes de moins de 25 ans,

et Thème Libre

De plus, le jury de cette édition n’est pas des moindres avec des photographes de renommée internationale, composé de Riccardo Busi (Président de la FIAP), Greg Lecoeur (« Photographe Nature de l’année » – National Geographic, 2016), et Sergio Pitamitz (« Photojournaliste environnemental de l’année » – NPPA, 2016).

Des images saisissantes sur la pollution plastique en Méditerranée

À propos de l’Accord RAMOGE, c’est un traité de protection de l’environnement signé le 19 mai 1976 entre la France, Monaco et l’Italie. Composé d’une Commission, d’un Comité Technique, de Groupes de travail et d’un Secrétariat permanent, il agit sur trois points majeurs, la gestion intégrée des zones côtières, la prévention et lutte contre la pollution et la sensibilisation. L’organisme incite les participants au concours à mettre en évidence dans leurs clichés le rapport entre les activités de l’homme et la Méditerranée dans ses aspects multiples.

Notez bien que le concours est gratuit et ouvert à tous, les inscriptions sont ouvertes. Vous avez jusqu’au 15 septembre 2024 pour fournir vos plus beaux clichés.