Où prendre des cours de cuisine à Monaco et ses alentours

La cuisine c’est tout un art, et pour progresser, rien de tel que de prendre des cours avec les meilleurs.

Publicité

Vous rêvez de jouer les chefs et d’impressionner votre famille et vos amis avec des plats dignes d’un restaurant étoilé ? Monaco Tribune vous présente où prendre des cours de cuisine entre Monaco et Nice.

Cuisine sur Cours, Nice

Cuisine sur Cours à Nice, vous accueille pour une découverte culinaire. Les cours de cuisine dispensés par la Cheffe Aude sont adaptés aux niveaux et envies de l’élève. Grâce à 20 ans d’expérience au sein d’établissements reconnus en France et à l’étranger, elle saura vous « guider sur le chemin du repas à la fois simple et original ». Parmi les différents cours proposés, Aude permet à tous d’apprendre la cuisine, avec des leçons pour enfants, adolescents et parents. De plus, si vous souhaitez pratiquer régulièrement, il est également possible d’opter pour un abonnement.

Informations complémentaires : +33 4 93 96 17 29

Les Petits Farcis, Nice

Du côté des Petits Farcis, la culture méditerranéenne est mise à l’honneur. Pendant une matinée, l’équipe vous emmène à la découverte des bons produits locaux de la région, sur les marchés niçois et vous accompagne en cuisine pour préparer des recettes de saison. Fondé par Rosa Jackson, ancienne journaliste gastronomique au canada et passionné par la culture française, Les Petits Farcies vous transportent vers une aventure « dans la plus italienne des villes françaises ».

Informations complémentaires : Les Petits Farcis

Du Goût & des Autres, Nice

« Après 15 ans d’architecture intérieure, 6 ans dans le monde du vin, le cap pâtissier en poche, la pâtisserie s’est imposée à moins naturellement » – ©Du Goût & des Autres

Chez du Goût & des Autres, David Millereau vous enseigne la pâtisserie. Le chef pâtissier dispense une multitude d’ateliers orientés vers le sucré dans son atelier du quartier Cimiez à Nice. Seul ou à plusieurs, vous pourrez choisir parmi les dizaines de recettes proposés par David. « Idéal pour fêter un anniversaire en famille ou entre amis, ou juste passer un bon moment en couple. »

Informations complémentaires : +33 6 12 63 83 39

École Française de Pizzaïolo, Cap d’Ail

L’École Française de Pizzaïolo forme des cuisiniers depuis 20 ans. Fondé par Eric Riem, l’école s’est installée à Paris, Lyon, Cap d’Ail et Nantes. De la simple formation de deux jours, au parcours d’un mois, l’École Française de Pizzaiolo vous enseigne comment devenir un as du plat italien typique. Les stages sont de réelles formations aux métiers de la pizza, et principalement dirigés vers un apprentissage professionnel.

Informations complémentaires : +33 4 93 78 02 02

Chef Clément

Avec plus de neuf ans d’activité et 5 000 élèves, le Chef Clément s’illustre sur toutes les gammes. Fort d’une formation de cinq années au Lycée Hôtelier de Marseille, il dispense des cours de cuisine variés de différentes cultures. Viande, poisson, végétarien, pâtisserie… Clément partage ses talents culinaires à votre domicile dans toute la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ces ateliers sont accessibles à tous, en groupe ou seul, à domicile ou à distance.

Informations complémentaires : +33 6 65 24 49 07

L’Atelier Cuisine Niçoise

L’Atelier Cuisine Niçoise s’est installé dans la vieille ville au sein de l’ancien Sénat. Comme son nom l’indique, les cours se concentrent sur la gastronomie niçoise. En famille, en couple, entre amis ou tout simplement pour se faire plaisir, les participants pourront apprendre à réaliser les recettes emblématiques de la région. De plus, L’Atelier Cuisine Niçoise, dispose de 12 postes de travail et de l’ensemble du matériel nécessaire.