Betclic Élite : L’AS Monaco Basket enchaîne et prolonge sa série d’invincibilité

Les Monégasques se sont imposés dimanche face à Strasbourg (92-78).

Au terme d’une semaine éprouvante de trois matchs, ponctuée par une défaite et deux victoires, les hommes de Sasa Obradovic ont livré une prestation aboutie face à la SIG Strasbourg, qui avait éliminé les Monégasques en Coupe de France.

Malgré l’absence de certains cadres laissés au repos, notamment Mike James, la Roca Team a pu compter sur un grand Alpha Diallo (21 points, 6 rebonds) pour se détacher d’entrée et faire la course en tête durant la rencontre.

Un match intense et physique

« Ce match était très physique, les deux équipes ont souvent été à la limite de la faute sur plusieurs actions. On a été sérieux, même s’il y a eu trop de relâchement dans le deuxième quart-temps à mon goût, a quand même tenu à préciser l’entraîneur monégasque.

Au final, on a eu le meilleur scénario possible. Pas de blessure, les joueurs qui ont moins joué dernièrement ont répondu présent, et on garde cette victoire à domicile. Après ces dix jours très éprouvants, le plus important est devant nous désormais. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, jeudi soir (21h) face à l’ASVEL en Euroleague.