Euroleague : L’AS Monaco Basket au bout du suspense face à Valence

Les Monégasques se sont imposés de justesse (79-78) face à Valence vendredi soir à Gaston-Médecin.

Publicité

Les hommes de Sasa Obradovic ont dû puiser dans leurs ressources et aller au bout d’eux-mêmes.

Mais à l’arrivée, ce sont bien eux qui ont eu le dernier mot face à Valence. Au terme d’un intense combat, obtenu notamment dans le silage de Jaron Blossomgame (17 points, 3 rebonds), les Monégasques en ont profité pour se relancer après leur défaite face à Milan.

Le Final Four dans le viseur

« Quand on n’est pas bien physiquement et mentalement, on peut faire des erreurs et perdre un match comme ça. Au final pour l’emporter, nous avons su faire preuve de caractère malgré une fatigue accumulée évidente, a expliqué l’entraîneur monégasque.

Matthew a sorti un gros match. Donta a beaucoup apporté, il est très facile à coacher car il est à l’écoute. C’est un garçon très positif sur le banc. Maintenant, il nous reste trois matchs, trois finales pour atteindre notre objectif.»

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, dimanche après-midi (16h30) en championnat face à Strasbourg.