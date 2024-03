Euroleague : Fin de la série d’invincibilité pour l’AS Monaco Basket

Fin de série pour les Monégasques après plusieurs victoires consécutives (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont inclinés face à l’Olympia Milan (80-98) mercredi soir à Gaston-Médecin.

Publicité

Après deux mois d’invincibilité sur la scène européenne, la Roca Team a chuté.

Moins en forme et face à une équipe milanaise qui a réalisé une grande performance collective dans le sillage de son duo composé de Nikola Mirotic (21 points) et Maodo Lo (15 points), les hommes de Sasa Obradovic ont concédé une défaite de 18 points.

Réaction attendue face à Valence

Côté monégasque, Alpha Diallo (17 points) a terminé meilleur marqueur, alors que Mike James s’est montré timide et peu en réussite à trois points (10 points, 0/6 à trois points), lui qui a été récompensé pour son record de points en début de match par Aleksej Fedoricsev et Paulius Motiejunas, nouveau PDG de l’Euroleague.

Aleksej Fedoricsev, Mike James et Paulius Motiejunas © AS Monaco Basket

« L’équipe a joué sans énergie tout simplement, il n’y a rien d’autre à dire. Ce n’est pas facile dans ces conditions avec un tel calendrier forcément, et de jongler avec les gars comme on le fait avec Alpha (Diallo) et Jordan (Loyd) qui sont fatigués, a reconnu l’entraîneur monégasque après le match.

Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs qui se battent à chaque rencontre. Maintenant il faut basculer vers la prochaine rencontre. Ce n’est pas simple, mais on doit se reprendre et retrouver de l’énergie. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, vendredi soir (19h) avec la réception de Valence, toujours en Euroleague.