Euroleague : L’AS Monaco Basket éliminée de la Coupe de France

Les Monégasques se sont inclinés (89-93) en demi-finale face à Strasbourg.

La Roca Team n’ira pas défendre son titre à Bercy.

Malgré un sursaut en fin de match, les hommes de Sasa Obradovic n’ont pas réussi à combler leur retard, qui est monté jusqu’à 18 points.

Dans le sillage de l’ancien monégasque Paul Lacombe (30 points), les Strasbourgeois ont mérité leur qualification, malgré les belles copies rendues par Elie Okobo (27 points) et Mike James (27 points).

Le championnat et l’Euroleague pour se racheter

« Strasbourg a fait un match complet, du début à la fin. Ils ont mis les shoots qu’il fallait. On peut s’en prendre à notre début de match, nous avons manqué d’agressivité. On ne va pas douter on est sur un super rythme en Euroligue. Mais on prend un coup, a reconnu Matthew Strazel.

On n’a pas réussi à prendre la Leaders Cup et la Coupe, deux titres sur la scène nationale qui nous échappent. On doit continuer de bosser, de se remettre en question. Pour le club, le Final Four, c’est un plus gros objectif, mais la Coupe de France tenait aussi à coeur aux autres. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, mercredi soir (19h) en Euroleague face à l’Olimpia Milan.