Et si vous participiez à la journée Portes Ouvertes de L’Espace Lamartine ?

Si vous avez entre 16 et 23 ans, le programme haut en couleur, prévu le 23 mars 2024, risque de vous plaire.

Alors qu’il ouvre ses portes après trois ans de travaux en septembre 2023, l’Espace Lamartine est aujourd’hui devenu l’un des lieux incontournables de Monaco. Sport, ateliers, jeux, et même soirées à thèmes : impossible de ne pas trouver son bonheur parmi les activités animées en intérieur ou en extérieur. Chaque Monégasque, résident ou scolaire de la Principauté, peu importe son âge, est le bienvenu dans ce bâtiment de 1000m2.

Des espaces en libre accès sont même mis à disposition pour les plus autonomes. De quoi se détendre et s’amuser dans l’un des endroits suivants : salle de loisirs créatifs, salle informatique, salle de conférence équipée d’une estrade et d’un matériel audio ou bien la salle de chant.

L’Espace Lamartine récompensé pour sa conception durable

Le programme de la journée Portes Ouvertes de l’Espace Lamartine le 23 mars 2024 © Mairie de Monaco

Une journée Portes Ouvertes pour les plus jeunes

Bonne nouvelle pour les 16-23 ans, l’Espace Lamartine vous accueille le 23 mars 2024 de 12 heures à 21h30 pour une journée spéciale découverte. L’occasion de présenter cet environnement attrayant et polyvalent et séduire un public bien particulier : la nouvelle génération.

Au programme : une visite du bâtiment, une démonstration d’activités mais aussi des challenges sportifs, jeux, danses, et défis. Pour couronner le tout, une soirée DJ vous attend. Que la fête commence !

Le programme détaillé est disponible sur le site de la Mairie de Monaco.