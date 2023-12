L’Espace Lamartine récompensé pour sa conception durable

Début septembre, l’Espace Lamartine ouvrait ses portes après trois ans de travaux. Un projet qui collait au thème de la construction durable.

Le bâtiment flambant neuf qui abrite aujourd’hui le nouvel Espace Lamartine – un lieu d’activités et de loisirs pour Monégasques et résidents, maintient le niveau Argent que lui avait attribué la Commission Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco de 2019 pour sa phase conception. Et cette fois, c’est la phase « réalisation » qui est récompensée.

Lors de sa réouverture, le lieu était méconnaissable après trois ans de travaux. En parallèle d’un esthétisme épuré et élégant, le Conseil Communal avait souhaité que le chantier intègre une démarche BD2M. Cette démarche comporte 3 phases soumises à chaque étape à l’appréciation de la Commission BD2M : conception, réalisation et usage.

Réduire la consommation

Le bâtiment, conçu selon une approche bioclimatique et dans une démarche de développement durable, vise à préserver l’environnement en réduisant les consommations et en intégrant le bien-être des usagers. Parmi les points forts de la conception : des matériaux écologiques ou réutilisés, une gestion de l’eau optimisée, la mise en place de ventilateurs brasseurs d’air, de pompes à chaleur performantes, de stores permettant de mieux gérer l’apport solaire, de panneaux photovoltaïques, d’éclairage LED généralisé et autres.

L’Espace Lamartine est le premier bâtiment communal à obtenir le niveau Argent dans le cadre d’une démarche BD2M.