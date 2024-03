Le site internet des pompiers de Monaco fait peau neuve

Le graphisme et l’ergonomie ont Ă©voluĂ©, et le site est dĂ©sormais adaptĂ© Ă nos Ă©crans les plus petits.

C’est un travail de plusieurs mois qui s’est concrĂ©tisĂ© cette semaine. La DĂ©lĂ©gation InterministĂ©rielle pour la Transition NumĂ©rique, au travers de la Direction des Services NumĂ©riques, et la cellule communication de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco ont en effet collaborĂ© longuement sur la nouvelle version du site internet du Corps des sapeurs-pompiers de Monaco dĂ©voilĂ©e il y a quelques jours.

L’objectif Ă©tait de le rendre plus agrĂ©able esthĂ©tiquement mais aussi plus ergonomique, et adaptĂ© aux moyens mobiles de communication comme les smartphones ou les tablettes. Le tout en respectant la nouvelle charte graphique de l’État, puisque cette transformation intervient dans le cadre du renouvellement des diffĂ©rents sites internet de l’ExĂ©cutif.

Comment les sapeurs-pompiers de Monaco coopèrent-ils avec leurs homologues français ?

Ainsi, en plus de rappeler les chiffres clĂ©s des pompiers, soit le nombre d’interventions, le nombre d’appels et l’effectif, un espace est rĂ©servĂ© aux dernières actualitĂ©s du Corps et aux recrutements. Vous retrouverez Ă©galement des infos pratiques, les dĂ©tail des missions des militaires et les numĂ©ros d’urgence : le 18 et le 112.

Visiter le site des sapeurs-pompiers de Monaco