Pourquoi Monaco n’est pas gouverné par un roi ?

Le magazine Ça m’intéresse résume l’histoire de la Principauté pour préciser les raisons de cette monarchie sans roi.

Publicité

Monaco dispose d’une confortable réputation, tant par son paysage financier que glamour. Depuis plusieurs dizaines d’années, la Principauté est devenue une véritable perle rare. Avec ses 2 km², le micro-État se hisse au deuxième rang des pays les plus petits au monde, juste derrière le Vatican. Ce qui le distingue particulièrement, c’est son statut de Principauté, gouvernée par un Prince.

« Théoriquement, en accédant au pouvoir, un prince devient roi. Pourtant, cette règle ne s’applique pas sur le Rocher de Monaco, à cause d’un seul détail », souligne Ça m’intéresse. Le magazine dresse une explication historique de cette subtilité.

Le Prince ne devient jamais roi

L’histoire de Monaco remonte à 1297, lorsque François Grimaldi, dit Malizia, s’empare d’une forteresse tenue par les Gibelins. Depuis, la famille Grimaldi détient le pouvoir sur le territoire.

Malgré sa longue histoire, Monaco demeure un État fragile confronté à des menaces extérieures. « Via des traités, Monaco est placé sous la protection de la France » rappelle le média. Ces traités sont étroitement liés à la raison pour laquelle la Principauté est dirigé par un Prince. « Pour ne pas froisser ces relations diplomatiques, les souverains sont des princes de Monaco sous la protection d’un seul roi : celui de France ».

L’indépendance d’un micro-État

Par ailleurs, il arrive parfois que le statut d’État indépendant de Monaco soit mal interprété. Là aussi, Ça m’intéresse retrace l’évolution du territoire. Malgré son statut de principauté, Monaco jouit d’une indépendance reconnue depuis 1489, lorsque le roi de France, Charles VIII, le déclare un État indépendant.

En revanche, Monaco partage certains liens culturels, économiques et politiques avec la France, notamment la monnaie et la langue ou encore l’espace Schengen. Les deux pays ont d’ailleurs renforcé leur coopération lors de la signature d’un traité d’amitié en 2002.

Monaco, un des États les plus riches du monde

L’essor de Monaco ne se limite pas à son histoire et à sa politique, mais s’étend à son économie florissante. Comme nous l’avons décrit dans un précédent article, Monaco attire les entrepreneurs. Bien que célèbre pour ses casinos, ses yachts et ses boutiques de luxe, la Principauté repose également sur une économie diversifiée, incluant l’industrie, le tourisme, l’immobilier et l’hôtellerie de luxe. Avec une fiscalité avantageuse pour ses habitants, Monaco attire les plus grandes fortunes du monde.

Luxe, paillettes, fortune : comment Monaco souhaite casser les stéréotypes

Néanmoins, un État a besoin de revenus pour se financer. En conséquence, « la principauté gagne de l’argent grâce à plusieurs éléments comme l’industrie, des taxes sur la TVA et les transactions juridiques » comme le note Ça m’intéresse. Aujourd’hui, le PIB par habitant de la Principauté compte parmi les plus impressionnants au monde avec 234 315 dollars en 2021 selon la Banque Mondiale.