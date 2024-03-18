Почему в Монако правит не король?

Журнал Ça m’intéresse кратко описал историю Княжества и объяснил, почему в монархии нет короля.

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Монако пользуется прочным имиджем, как по финансовой среде, так и по гламуру. За последние несколько десятилетий Княжество стало действительно редкой жемчужиной. Располагая площадью 2 км², карликовое государство – вторая самая маленькая страна в мире после Ватикана. И что его особенно отличает от других, это его статус Княжества, управляемого Князем.

«Теоретически, приходя к власти, князь становится королем. Тем не менее, это правило не применяется в на скале Монако из-за одной-единственной детали», подчеркивает Ça m’intéresse. Журнал дает историческое объяснение этой тонкости.

Князь никогда не становится королем

История Монако восходит к 1297 году, когда Франсуа Гримальди по прозвищу «Хитрец» захватил крепость, занятую гибеллинами. С тех пор династия Гримальди правит этой территорией.

Несмотря на свою долгую историю, Монако остается хрупким государством перед лицом внешних угроз. «По итогам нескольких договоров Монако перешло под протекторат Франции», напоминает издание. Эти договоры тесно связаны с причиной, по которой Княжеством правит Князь. «Чтобы не портить свои дипломатические отношения, все правители Монако – Князья под защитой одного-единственного короля: короля Франции».

Независимость карликового государства

Иногда статус независимости Монако трактуется неправильно. В этом вопросе издание Ça m’intéresse также рассматривает развитие территории. Несмотря на свой статус Княжества, независимость Монако была признана лишь в 1489 году, когда король Франции, Карл VIII, объявил его независимым государством.

Монако поддерживает культурные, экономические и общественные связи с Францией, в частности, валюту, язык и шенгенскую зону. Страны укрепили свое сотрудничество, подписав договор о дружбе в 2002 году.

Монако – одно из самых богатых государств в мире

Стремительное развитие Монако связано не только с его историей и политикой, но и с процветающей промышленностью. Как мы уже описывали в нашей предыдущей статье, Монако привлекает предпринимателей. Известное своими казино, яхтами и шикарными бутиками Княжество также опирается на свою разнообразную экономику, включая промышленность, туризм, недвижимость и сеть гостиниц высшего разряда. Располагая выгодным налогообложением своего населения, Монако привлекает крупнейшие капиталы мира.

Роскошь, блеск и богатство: как Монако разрушает стереотипы

Тем не менее, государство нуждается в доходах для своего финансирования. Следовательно, «княжество зарабатывает на промышленности, на НДС и юридических транзакциях», как отмечает издание Ça m’intéresse. По данным Всемирного банка ВВП Монако на душу населения в 2021 году составил 234 315 долларов. Это один из самых впечатляющих ВВП в мире.