Yes Women : un gala caritatif pour honorer la lutte des femmes contre le sida

Ce lundi, au Port Palace Hôtel de Monaco, était présenté à la presse le projet Yes Women, mené par Fight Aids Monaco et Coalition PLUS, une coalition internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida basée en France.

Le 13 juin 2024, l’HĂ´tel InterContinental Paris le Grand accueillera une soirĂ©e d’exception, un gala de charitĂ© au nom de Yes Women. Ce projet, c’est avant tout l’idĂ©e de Nicole Dionne. RetraitĂ©e quĂ©bĂ©coise installĂ©e Ă Monaco depuis 10 ans, cette dernière s’est rapidement investie pour Fight Aids Monaco, devenant mĂ©cène de l’association. « Un matin, je me suis levĂ©e et j’ai dit Ă mon mari : la plupart du temps, ce sont des hommes qui reçoivent des honneurs. Pourquoi ne pas crĂ©er un Ă©vĂ©nement pour honorer des femmes ? ».

Le sujet de la lutte contre le sida s’impose naturellement. Le mari de Nicole, Gervais Dionne, est un scientifique et co-fondateur de BioChem Pharma, sociĂ©tĂ© quĂ©bĂ©coise nĂ©e dans les annĂ©es 80 ayant travaillĂ© Ă la crĂ©ation et Ă la commercialisation du 3TC, une molĂ©cule capable de ralentir la rĂ©plication tenace du VIH. Une dĂ©couverte très importante dans la lutte contre la maladie, utilisĂ©e dans de nombreux traitements encore aujourd’hui. En 2022, l’Ă©pidĂ©mie de VIH impactait 39 millions de personnes Ă travers le monde, dont plus de 70% vivent en Afrique subsaharienne.

La rĂ©sidente monĂ©gasque contacte alors HervĂ© Aeschbach, Directeur de Fight Aids Monaco. « Il a tout de suite bien rĂ©agi Ă l’idĂ©e et a ensuite fait le lien avec Coalition PLUS ». Avec l’appui de la Princesse StĂ©phanie, prĂ©sidente de Fight Aids Monaco, l’initiative est lancĂ©e. Membre du comitĂ© d’organisation de Yes Women, Nicole Dionne a participĂ© Ă la sĂ©lection des 6 femmes qui seront « honorĂ©es » ce soir de 13 juin 2024. « Des femmes qui, Ă travers leurs fondations ou associations, ont vraiment donnĂ© leur vie pour cette cause là », conclut la retraitĂ©e, fière de l’aboutissement de cette première Ă©dition d’un Ă©vĂ©nement qu’elle espère voir devenir pĂ©renne.

Nicole Dionne et Hervé Aeschbach ont présenté le projet Yes Women à la presse. ©Frédéric Nebinger

On met en lumière des femmes engagées qui ont réussi, par leur ténacité et leur volonté, à faire bouger la lutte contre le sida Hervé Aeschbach

En prĂ©sence de la Princesse StĂ©phanie, ces six femmes originaires du monde entier seront mises Ă l’honneur dans la Salle Royale de l’hĂ´tel de luxe parisien : la Professeure Barre-Sinoussi en France, la Professeure Hakima Himmich au Maroc, Jeanne Gapiya-Niyozima au Burundi, Christien Roos en Namibie, Anu Karunanithy en Malaisie et Valeriia Rachinska en Ukraine. « On met en lumière des femmes engagĂ©es qui ont rĂ©ussi, par leur tĂ©nacitĂ© et leur volontĂ©, Ă faire bouger la lutte contre le sida, dĂ©veloppe HervĂ© Aeschbach et rappelle que la soirĂ©e vise Ă rĂ©colter des fonds pour les femmes vivants avec le VIH. »

Et pour rĂ©colter cet argent, la soirĂ©e prend la forme d’un dĂ®ner, prĂ©cĂ©dĂ© d’un cocktail, au prix de 1 000€ le couvert. « Nous espĂ©rons entre 250 et 300 convives », Ă©voque le directeur de Fight Aids Monaco. La somme rĂ©coltĂ©e par la vente des diffĂ©rentes tables sera complĂ©tĂ©e par une tombola, organisĂ©e sur place. L’animation de la soirĂ©e sera quant Ă elle assurĂ©e par les journalistes et animateurs Marc Toesca et Charlotte Lipinska.

« Cette action a pour visĂ©e de financer trois projets », poursuit HervĂ© Aeschbach. Parmi eux, le projet « La Maison de Vie », crĂ©Ă© en 2010 par la Princesse StĂ©phanie. Il s’agit d’un Ă©tablissement situĂ© Ă Carpentras qui propose aux personnes vivant avec le VIH des courts sĂ©jours de ressourcement et d’accompagnement. « La Maison de Vie » partagera Ă©quitablement les fonds rĂ©coltĂ©s avec l’association Penduka, co-fondĂ©e par Christien Roos en Namibie, et l’Association nationale de soutien aux sĂ©ropositifs et malades du sida (ANSS) qui opère au Burundi et dont la prĂ©sidente est Jeanne Gapiya-Niyonzima. Avec une volontĂ© claire : aider les femmes atteintes du sida, dont la prĂ©caritĂ© est « exacerbĂ©e par la maladie, le rejet et la stigmatisation ».

Pour rĂ©server une table et participer au gala, rendez-vous sur le site internet de Coalition PLUS ou via l’adresse mail gala@coalitionplus.org.

