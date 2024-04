Betclic Elite : Les Monégasques tombent pour la première fois à domicile en championnat cette saison !

Défaite 86-100 de l'ASM face à Nancy © AS Monaco Basket

Deuxième défaite de rang en championnat face à Nancy et première à domicile, l’AS Monaco Basket marque un temps d’arrêt (86-100)

Ce dimanche après-midi, la Roca Team, leader incontesté, recevait Nancy pour le compte de la 31ème journée de Betclic Elite. Les Lorains se sont présentés comme un sérieux challenger face à Monaco en dépassant la barre des 100 points. Ils ont tenu tête tout le long du match et ont su briller dans le dernier quart-temps grâce à un homme qui a survolé tout le monde : Chris Clemons.

L’américain, MVP du match, a dominé tous les débats : 27 points marqués, 6 rebonds, 7 passes et un ratio de réussite au shoot de 52,63%. Net meneur de jeu de Nancy, il a su guider les siens à la perfection et était accompagné de deux autres hommes en forme : Clément Frisch (19 pts) et Tyren Johnson (18 pts). A eux trois, ils représentent 64 points inscrits, ce sont les trois meilleurs scoreurs du match.

Les Monégasques en demi-teinte…

La Roca Team a eu du mal à exploiter les failles nancéiennes; défaillance au shoot et manque de cohésion ont été les mots d’ordre de ce match. Le rythme du match des Monégasques prouvent un manque de réussite cruel quart-temps après quart-temps : 28 pts – 25 pts – 19 pts – 14 pts.

C’est une 2ème défaite d’affilé qui fait mal aux hommes d’Obradovic d’autant plus la première à domicile en championnat. Un rendez-vous manqué qui n’entache pas la saison exceptionnelle des Monégasques qui restent leader après cette défaite devant Paris et Lyon-Villeurbanne.

Demain soir, les Monégasques accueillent Limoges, 11ème du classement Betclic Elite. C’est une équipe très offensive ayant inscrit 190 points lors des deux derniers matchs. Coup d’envoi le 9 avril 2024 à 20 heures à la salle Gaston Médecin.