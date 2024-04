Carlo app : Le Gouvernement Princier prolonge son soutien aux commerçants

Le partenariat entre la startup et le Gouvernement est amené à prospérer pour les années à venir.

Le 28 mars dernier, une réunion de grande importance s’est déroulée au sein de MonacoTech. À l’ordre du jour : le bilan et l’avenir prometteur de l’application Carlo, réunissant le Gouvernement Princier et les commerçants partenaires.

Depuis son lancement en décembre 2020, l’application Carlo n’a cessé de gagner en popularité, offrant une plateforme innovante pour les achats locaux. Les résultats de cette initiative se sont avérés très positifs, comme l’ont révélé les échanges lors de la réunion.

En effet, en 2023, Carlo a enregistré plus d’un million d’achats, attirant près de 65 000 utilisateurs et comptant désormais 653 commerces partenaires. On ajoute à cette réussite qu’environ 60 % des utilisateurs proviennent des communes limitrophes et/ou sont des travailleurs pendulaires. Cette dynamique démontre l’impact positif de l’application sur l’économie locale et régionale.

Une réussite soutenue par le Gouvernement Princier

Dans un souci de continuité et de soutien au commerce local, le Gouvernement Princier a pris une décision décisive : prolonger sa prise en charge des frais de plateforme jusqu’au 31 mars 2025. Cette mesure permet aux commerçants partenaires de maintenir leur participation aux frais à 1 %, sans augmentation, comme c’était le cas depuis avril 2023.

Parallèlement à cette initiative, Carlo renforce son programme de parrainage, cherchant à pérenniser cette collaboration vertueuse entre les commerçants et les utilisateurs. Désormais, tout nouvel utilisateur parrainé bénéficiera d’un cashback de 5€.

Carlo App revoit son programme de parrainage

Tandis que des offres ponctuelles seront organisées pour récompenser l’engagement des parrains. Il est à noter que l’ancien système de parrainage prendra fin le 31 mars 2024, sans altérer les avantages générés jusqu’à cette date.

Cette annonce a été saluée par le Gouvernement Princier, témoignant de son engagement en faveur du développement économique local. La collaboration fructueuse entre le Gouvernement, Carlo et les commerçants partenaires est perçue comme un levier essentiel pour dynamiser l’économie de la Principauté.