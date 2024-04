Emirates et l’Aéroport Nice Côte d’Azur fêtent 30 ans de collaboration

Une collaboration fructueuse qui est victime de son succès.

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale au monde, fête une collaboration de 30 ans entre la desserte de Nice et du monde entier. Depuis 1994, plus de 2,8 millions de passagers ont emprunté le vol Nice-Dubaï, faisant de cette liaison un pilier essentiel pour l’Aéroport de Nice.

Depuis le retour de l’emblématique A380 à l’aéroport international de Nice Côte d’Azur, Emirates s’engage à offrir des options de voyage inégalées et une connectivité sans pareille.

Cédric Renard, Directeur Général d’Emirates en France, exprime sa fierté à l’occasion de cet anniversaire : « Nous sommes très fiers de célébrer les 30 ans des opérations Emirates à Nice et d’être la seule compagnie aérienne internationale à desservir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’emblématique A380 d’Emirates. La France est un marché stratégique pour Emirates et, au cours des trois dernières décennies, nos clients ont pu apprécier les services de notre compagnie, fidèles à notre promesse de marque « Fly Better ». »

Franck Goldnadel, Président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, souligne l’importance de ce partenariat : « Cet événement reflète non seulement les relations étroites qu’entretient notre territoire avec Dubaï et son aéroport international, mais encore la confiance continue et mutuelle entre la compagnie et Nice Côte d’Azur dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. »

La présence d’Emirates à Nice ne se limite pas seulement aux voyageurs. La compagnie joue également un rôle crucial dans le domaine du fret aérien, facilitant les échanges commerciaux et soutenant l’économie locale. En 2023, Emirates SkyCargo a transporté plus de 8 500 tonnes de fret depuis et vers Nice. Cela contribue ainsi à maintenir des liens économiques solides avec plus de 140 destinations commerciales et de fret dans le monde entier.

Avec plus de 692 000 Français faisant partie du programme de fidélité Emirates Skywards, la compagnie continue de renforcer ses liens avec le marché français. Actuellement, Emirates dessert la France avec 35 vols hebdomadaires, offrant ainsi aux voyageurs français un accès facile et pratique vers plus de 140 destinations à travers le monde.