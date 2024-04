Emirates e l’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra festeggiano 30 anni di collaborazione

Una collaborazione proficua che continua a rafforzarsi.

Emirates, la pi├╣ grande compagnia aerea internazionale del mondo, festeggia 30 anni di servizio a Nizza e nel resto del mondo. Dal 1994, pi├╣ di 2,8 milioni di passeggeri hanno volato tra Nizza e Dubai, rendendo questa rotta un caposaldo per l’aeroporto di Nizza.

Sin dal ritorno dell’iconico A380 all’Aeroporto Internazionale di Nizza Costa Azzurra, Emirates si ├Ę impegnata a offrire opzioni di viaggio impareggiabili e collegamenti ineguagliabili.

C├ędric Renard, Direttore Generale di Emirates in Francia, ha espresso il suo orgoglio in occasione di questo anniversario: “Siamo molto fieri di celebrare i 30 anni di attivit├á di Emirates a Nizza e di essere l’unica compagnia aerea internazionale a servire la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra con l’iconico A380 di Emirates. La Francia ├Ę un mercato strategico per Emirates e negli ultimi trent’anni i nostri clienti hanno apprezzato i servizi della nostra compagnia aerea, in linea con la promessa del nostro marchio ‘Fly Better’.”

Franck Goldnadel, Presidente del Consiglio Direttivo degli Aeroporti della Costa Azzurra, sottolinea l’importanza di questa partnership: “Questo evento riflette non solo lo stretto legame che la nostra regione ha con Dubai e il suo aeroporto internazionale, ma anche la continua e reciproca fiducia tra la compagnia aerea e Nice C├┤te d’Azur in una partnership vincente per tutti”.

La presenza di Emirates a Nizza non ha solo a che fare con i viaggiatori. La compagnia aerea svolge anche un ruolo cruciale nel trasporto aereo di merci, facilitando il commercio e sostenendo l’economia locale. Nel 2023, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 8.500 tonnellate di merci da e verso Nizza. In questo modo la regione mantiene forti legami economici con oltre 140 destinazioni commerciali e doganali in tutto il mondo.

Con oltre 692.000 membri francesi del programma frequent flyer Emirates Skywards, la compagnia aerea continua a rafforzare i suoi legami con il mercato francese. Attualmente, Emirates serve la Francia con 35 voli settimanali, garantendo ai viaggiatori della regione un accesso semplice e pratico a oltre 140 destinazioni in tutto il mondo.