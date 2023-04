Emirates annonce le grand retour d’un avion emblématique au départ de Nice

La compagnie aérienne retrouve progressivement son activité d’avant covid.

Il est de retour ! Le célèbre A380 volera à nouveau dans le ciel niçois a compter du 1er juin 2023. L’annonce a été faite par la compagnie aérienne Emirates, qui a voulu ainsi témoigner de son « attachement particulier pour Nice et sa région », desservie depuis près de trois décennies par la compagnie dubaïote.

C’est donc le grand retour de l’A380 entre Nice et Dubaï, à raison d’un vol par jour. La compagnie avait débuté ses vols en A380 au départ de Nice en 2017, mais la pandémie de covid-19 avait conduit à leur suspension et remplacement par des liaisons quotidiennes en B777.

Un transport en A380 qui s’ajoute au vol quotidien entre Lyon et Dubaï et aux trois vols quotidiens en A380 entre Paris et la plus grande ville des Emirats arabes unis. Emirates prévoit par ailleurs de desservir 50 destinations à travers le monde d’ici la fin de l’été en « Superjumbo », contre 40 actuellement, soit près de 90 % du réseau A380 pré-covid de la compagnie aérienne.