L’aéroport de Nice annonce neuf nouvelles destinations pour l’été 2023

Le programme de l’été 2023 vient d’être dévoilé, avec de nouvelles destinations à la clé.

Avec, à l’heure actuelle, 111 destinations, vers 42 pays différents, le programme de l’Aéroport de Nice-Côte d’Azur continue de s’étoffer. Cet été, il sera désormais possible de s’envoler en direction d’Atlanta, Bari, Birmingham, Bruxelles-Charleroi, Constantine, La Valette, Paris-Beauvais, Riyad et Tampere. Trois lignes vont être annualisées : Tunis avec Transavia France, et Bordeaux et Venise avec Volotea.

Avec l’arrivée d’Atlanta, l’aéroport continue de miser sur l’Amérique du Nord. New-York sera joignable jusqu’à trois fois par jour d’avril à octobre et Montréal, cinq à sept fois par semaine de mai à octobre.

Les Pays du Golfe sont également concernés et trois autres long-courriers sont au programme de cet été : le Bahreïn (deux rotations hebdomadaires entre juin et septembre), Koweït (deux rotations hebdomadaires entre juin et septembre) et Riyad (trois rotations hebdomadaires du 16 juin au 30 septembre).