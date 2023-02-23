Аэропорт Ниццы объявил о девяти новых рейсах на лето 2023 года

Оглашена программа рейсов на лето 2023 года с новыми направлениями.

Сегодня аэропорт Ницца-Лазурный берег обслуживает 111 направлений в 42 странах. Программа продолжает расширяться. Этим летом аэропорт открывает новые направления: Атланта, Бари, Бирмингем, Брюссель-Шарлеруа, Костантина, Валетта, Париж-Бове, Эр-Рияд и Тампере. Три линии будут теперь работать круглый год: Тунис с компанией Transavia France и Бордо и Венеция с компанией Volotea.

Аэропорт Ниццы скоро будет адаптирован для электромобилей

С появлением рейсов в Атланту аэропорт продолжает делать ставку на Северную Америку. С апреля по октябрь будет до трех рейсов в день в Нью-Йорк, а с мая по октябрь – от пяти до семи рейсов в день в Монреаль.

Также этим летом открываются новые рейсы в страны Персидского залива: Бахрейн (два еженедельных рейса туда и обратно с июня по сентябрь), Кувейт (два еженедельных рейса туда и обратно с июня по сентябрь) и Эр-Рияд (три еженедельных рейса туда и обратно с 16 июня по 30 сентября).