L’aeroporto di Nizza annuncia nove nuove destinazioni per l’estate 2023

Il programma dell’estate 2023 è stato appena svelato e conta nuove importanti destinazioni.

Con 111 destinazioni attuali, verso 42 paesi diversi, il programma dell’Aeroporto di Nizza-Costa Azzurra continua ad arricchirsi. Quest’estate, potrete volare in direzione Atlanta, Bari, Birminghan, Bruxelles-Charleroi, Costantina, La Valletta, Paris-Beauvais, Riad e Tampere. Tre tratte saranno cancellate: Tunisi, operato da Transavia France, e Bordeaux e Venezia, operati da Volotea.

Nizza-Londra a 10 euro? Presto sarà possibile

Con Atlanta, l’aeroporto continua a puntare sul Nord America. Da aprile a ottobre ci saranno tre collegamenti al giorno per New York, mentre da maggio a ottobre da cinque a sette collegamenti a settimana per Montreal.

Anche i Paesi del Golfo rientrano nel mirino e altri tre intercontinentali sono in programma quest’estate: Bahrein (due rotazioni settimanali tra giugno e settembre), Kuwait (due rotazioni settimanali tra giugno e settembre) e Riad (tre rotazioni settimanali dal 16 giugno al 30 settembre).