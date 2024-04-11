Emirates и аэропорт Ницца-Лазурный берег отмечают 30 лет сотрудничества

Продуктивное партнерство продолжает развиваться с каждым днем.

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Одна из ведущих международных авиакомпаний Emirates празднует тридцатилетие успешной работы в Ницце и за её пределами. С 1994 года на рейсах из Ниццы в Дубай было перевезено более 2,8 миллиона пассажиров, что сделало этот маршрут одним из ключевых для аэропорта Лазурного берега.

С возобновлением полётов легендарного самолёта А380 в международный аэропорт Ницца — Лазурный берег авиакомпания предлагает путешественникам уникальные возможности для путешествий и стыковок.

Генеральный директор Emirates во Франции Седрик Ренар (Cédric Renard) с гордостью отмечает эту знаменательную дату: «Мы гордимся тем, что вот уже тридцать лет присутствуем в Ницце, будучи единственной международной авиакомпанией, которая обслуживает регион Прованс-Альпы-Лазурный берег с помощью нашего флагманского самолёта А380. Франция остаётся стратегически важным рынком для Emirates, и наши клиенты ценят качество услуг, соответствующее девизу нашего бренда «Летайте лучше».

Председатель правления «Аэропорты Лазурного берега» Франк Голднадель (Franck Goldnadel) подчеркивает важность этого партнерства: «Это событие отражает не только тесные отношения, которые наш регион поддерживает с Дубаем и его международным аэропортом, но и постоянное и взаимное доверие между авиакомпанией и аэропортом Ницца-Лазурный берег в рамках нашего взаимовыгодного партнерства».

Присутствие Emirates в Ницце выходит за рамки обслуживания пассажиров. Компания также играет ключевую роль в сфере грузоперевозок, стимулируя развитие торговли и поддерживая местную экономику. В 2023 году Emirates SkyCargo перевезла более 8 500 тонн грузов в Ниццу и из Ниццы, что способствует укреплению экономических связей с более чем 140 коммерческими и грузовыми направлениями по всему миру.

Присутствие Emirates в Ницце выходит за рамки обслуживания пассажиров. Компания также играет ключевую роль в сфере грузоперевозок, стимулируя развитие торговли и поддерживая местную экономику. В 2023 году Emirates SkyCargo перевезла более 8 500 тонн грузов в Ниццу и из Ниццы, что способствует укреплению экономических связей с более чем 140 коммерческими и грузовыми направлениями по всему миру.