Episode orageux : la cohue en gare de Monaco

Surprise ! Le temps clĂ©ment jusqu’Ă aujourd’hui s’est brutalement muĂ© en Ă©pisode orageux cet après-midi.

Environ 15 degrĂ©s de diffĂ©rence en quelques jours, la mĂ©tĂ©o nous joue des tours ce jeudi 18 avril. Les images de chutes de grĂŞle qui sont tombĂ©es entre Nice et Antibes donnent d’ailleurs l’impression d’ĂŞtre retournĂ© en hiver. Les grĂŞlons ont recouvert le sol et faisaient la taille de grosses billes.

Le dĂ©partement des Alpes-Maritimes est passĂ© en vigilance jaune et le brusque changement de temps a compliquĂ© la circulation sur l’A8. En effet, des bouchons de 10 Ă 12 km se sont formĂ©s sur l’axe routier.

Pour ne rien arranger, un train en direction de Grasse est tombĂ© en panne et cause des retards importants en gare. Les passagers exaspĂ©rĂ©s prennent leur mal en patience en gare de Monaco et des retards d’une heure sont Ă prĂ©voir.

Par endroit, des chutes de neige sont même tombées en basse altitude comme aux alentours de Grasse.