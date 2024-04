Le Studio de Monaco rend hommage à Marcel Pagnol 50 ans après sa disparition

Un parfum de Provence embaumera le Théâtre des Variétés dans une quinzaine de jours.

Icône indémodable de la littérature et du cinéma français, Marcel Pagnol était un résident régulier de la Principauté qui a côtoyé de près le Prince Rainier III et son père, le prince Pierre. L’auteur de La Gloire de mon père sera mis à l’honneur par le Studio de Monaco qui proposera création originale de Bernard Vanony intitulée « Tu me fends le cœur », les vendredi 19 et samedi 20 avril 2024 à 20h30 au Théâtre des Variétés. Pour donner vie à cette pièce, vingt comédiens de l’institution seront dirigés par trois metteurs en scène dont Bernard Vanony, Florent Ferrété et Ronny Mottura.

« Marcel Pagnol ! Son nom nous évoque aussitôt la Provence, la garrigue, les cigales, le Vieux Port… Oui, bien sûr. Mais il n’était pas que ça, confie Bernard Vanony. En fouillant dans son répertoire, parmi ses films et son théâtre, nous avons été surpris de trouver des pièces qui ne ressemblent en rien à l’image que l’on se fait de lui. Loin de la galéjade – que nous apprécions tous – on découvre un auteur à l’écriture plus classique mais toujours aussi touchante et poétique. Nous avons choisi de vous décrire nos recherches et de vous présenter un florilège de ce que nous avons trouvé, qui nous a étonnés, qui nous a amusés, ou qui nous a émus. Soyez rassurés, nous avons fait aussi, une petite halte au Bar de la Marine. Fanny nous a séduits de son beau sourire et César, après une leçon de quatre tiers, a bien eu le cœur fendu ! »

Affiche officielle – © Studio de Monaco

D’autres temps forts en hommage à Marcel Pagnol auront lieu à Monaco, dont un hommage public rendu par le Souverain à 11 heures, en présence d’élèves des écoles, devant la stèle du square Marcel Pagnol des Jardins du Trocadéro mardi 16 avril.

