Ligue 1 : L’AS Monaco de nouveau maître au Louis-II

Les Monégasques se sont imposés (1-0) dimanche après-midi à domicile face au Stade Rennais.

Le match : 1-0

Publicité

Ils se sont fait peur jusqu’au bout. Mais les hommes d’Adi Hütter ont fait preuve d’un immense caractère pour conserver leur avantage et décrocher une précieuse victoire dans la course au podium.

Au terme d’une rencontre spectaculaire, marquée par une entame de match intense, qui a vu les deux équipes se procurer de nombreuses occasions et Radoslaw Majecki et Steve Mandanda nous offrir des arrêts exceptionnels, les Monégasques ont fait la différence grâce à l’unique réalisation de ce match signée Maghnes Akliouche.

Après plusieurs occasions franches, Ismail Jakobs a centré à destination du jeune milieu de terrain offensif de l’AS Monaco, qui du pied gauche a parfaitement placé son ballon dans la cage du gardien rennais (1-0, 25′).

Immense succès pour Folarin Balogun et le Kids Tour à Villefranche-sur-Mer

Devant au score, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont bien géré les occasions adverses, qui ont été réduits à dix au retour des vestiaires après un geste dangereux de Martin Terrier (46′) sur le mollet de Maghnes Akliouche.

Un match qui a terminé à dix contre dix, puisque Thilo Kehrer a lui aussi été expulsé pour un deuxième avertissement après avoir mis la main dans le visage d’Arnaud Kalimuendo (64′), mais qui a vu les Monégasques résister jusqu’au bout et empocher les trois points.

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, dimanche 21 avril (17h05) sur la pelouse du Stade Brestois, pour un match au sommet face au deuxième du championnat.

Le chiffre : 6

Comme le nombre de matchs qu’il a fallu attendre pour voir l’AS Monaco de nouveau s’imposer au stade Louis-II. La dernière victoire remontait au 6 décembre 2023.

Le joueur : La confirmation Maghnes Akliouche

Il ne cesse d’enchaîner les matchs et de prendre du galon ces dernières semaines. À 22 ans, Maghnes Akliouche est en train de s’imposer comme l’un des hommes forts de cette deuxième partie de saison.

Maghnes Akliouche (AS Monaco) : « Rendre la confiance que m’accorde le coach »

En inscrivant sa septième réalisation en championnat cette saison, l’international espoir français a permis aux siens de déverrouiller cette partie. Tout en envoyant un signal fort à son entraîneur : à six journées de la fin du championnat, il paraît désormais impossible de se passer de Maghnes Akliouche au coup d’envoi.

La phrase : « La victoire, le plus important »

Youssouf Fofana : « Depuis le début de l’année, nous n’avions pas gagné ici. Cela devenait compliqué, on doutait avant chaque début de match. On a bien démarré cette rencontre, mais on a pêché dans le dernier geste. Le plus important, dans ce sprint final, c’est la victoire. »