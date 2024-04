Ligue 1 : Les mots d’Adi Hütter et Thilo Kehrer avant Monaco/Lille

L’entraîneur monégasque et le défenseur de l’AS Monaco étaient présents ce mardi après-midi en conférence de presse, à la veille du choc face au LOSC (mercredi 21h). Extraits.

Adi Hütter : « On peut prendre une bonne option pour le podium »

« L’affiche face à Brest est maintenant passée et nous sommes vraiment satisfaits d’avoir ramené les trois points et d’avoir livré une bonne performance. Place désormais à un autre grand match face à Lille, qui est une des meilleures équipes du championnat cette saison. Ce sera assurément une belle opposition, entre deux équipes qui sont sur une très bonne dynamique actuellement.

Ce n’est pas encore une finale pour moi, car après ce duel il y aura encore quatre matchs à jouer. Mais c’est vrai qu’en cas de victoire, on peut prendre une bonne option pour le podium. J’ai été impressionné par cette équipe du LOSC qui a montré de très belles choses contre Aston Villa en coupe d’Europe. »

Thilo Kehrer : « L’ambiance dans l’équipe est très bonne »

« L’ambiance dans l’équipe est très bonne et on a trouvé un bon équilibre entre le plaisir de s’ambiancer, de rigoler et celui de travailler avec sérieux. On le voit dans les résultats, il faut continuer comme ça. Ce qui est important dans cette période est d’avoir de l’attention.

Grâce à notre travail au quotidien et notre attitude, nous avons réussi à retrouver la deuxième place. Nous avons beaucoup de qualités et nous savons que notre style de jeu est différent des autres équipes de Ligue 1. L’énergie que nous mettons sur le terrain va nous permettre d’être créatifs et décisifs. »