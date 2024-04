Monaco crée la nouvelle version de son « jumeau numérique »

Peut-être que vous l’avez déjà croisé mais depuis ce lundi 15 avril une voiture équipée d’une caméra sur son toit roule dans les rues de la Principauté.

Ce dispositif est propulsé par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM), en collaboration avec le Direction des Services Numérique (DSN). Le but de ce projet est de scanner les rues et les bâtiments afin de modéliser Monaco en 3 dimensions et créer un nouveau « street view ». Nouveau car une version antérieure existe déjà depuis 2020 mais l’avancée technologique des caméras fait que nous aurions une modélisation « haute définition ».

Georges Gambarini, Chargé de mission à la DSN de la Mairie de Monaco, explique en détail à quoi sert cette campagne au micro de Monaco-Info : « L’objectif c’est de créer à nouveau ce qu’on appelle le « jumeau numérique » de la Principauté et de faire une refonte globale de ce jumeau numérique dans un niveau de définition inégalée. Ça va permettre de faire des simulations de planification urbaine. Par exemple, on va pouvoir projeter ce que va devenir Monaco demain en rajoutant des nouveaux bâtiments. »

Ce programme est censé se terminer dimanche 21 avril afin de pouvoir avoir un maximum d’images haute définition 3D. Mais après cette semaine d’enregistrement d’images, la campagne n’est pas terminée et reprendra en mai, selon le gouvernement.

C’est ce que raconte Grégory Martin, Responsable du pôle d’informations géographiques de la DPUM au micro de Monaco-Info : « Cette campagne va se dérouler en plusieurs phases, on a une première phase de captation de véhicule, un peu plus tard dans l’année on aura des captations par drone puis des captations avec un scanner dynamique embarqué qui nous permettra de faire toutes les parties qui ne peuvent pas être couvertes par un véhicule. »

Après enregistrement des images et modélisation du projet, la nouvelle version du jumeau devrait voir le jour en mars 2025.