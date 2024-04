Top départ pour Manal et Armelle lors du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2024

Elles s’appellent les Gazelles des Hauts-de-France et elles sont fières de courir pour l’association Monaco Liver Disorder.

Samedi dernier le 12 avril a eu lieu le coup d’envoi du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2024 avec diverses animations. Tous les équipages étaient attendus à l’Espace Fontvieille pour fêter le départ de la 33ème édition du rallye en compagnie de certains proches mais aussi du Prince Albert II.

Pour en savoir plus sur ce rallye, Manal Faxelle & Armelle Médard, écurie « Les Gazelles des Hauts-de-France » dans la catégorie E-Gazelle Innovation, ont répondu à nos questions vendredi dernier à l’approche du rallye.

Le duo court pour la première fois ensemble et pour faire briller l’association Monaco Liver Disorder (MLD), une association qui leur tient à cœur. L’association monégasque sous la Présidence d’Honneur de la Princesse Charlène combat toutes les maladies rares du foie chez l’enfant.

Pour commencer ,qui sont-elles ? Armelle, travaillant pour une compagnie aérienne à Paris, participe pour la 12ème fois au Rallye des Gazelles dont la troisième fois en catégorie électrique. Manal est territory manager à Saint-Quentin dans une entreprise dentaire et concourt pour la cinquième fois au rallye, c’est sa deuxième fois en catégorie électrique.

Manal à gauche et Armelle à droite © DR

On s’était déjà vu sur le rallye, elle a roulé avec d’autres coéquipières. Il y a deux ans, le responsable du rallye électrique, Fabien Lagier, avait voulu mettre un SUV dans la catégorie. Il voulait absolument le donner à un duo expérimenté, moi je n’étais pas disponible mais Armelle oui et elle l’a pris, ça a été notre connecteur. Puis au fur et à mesure on s’est rapproché pour former notre duo, ça a matché directement, elle pense comme moi et je pense comme elle, on était toutes les deux expérimentées. Je suis vraiment fière de pouvoir rouler avec Armelle car c’est une femme hyper engagée, inspirante, elle soutient avec moi cette association avec grand plaisir.

Manal, racontez votre lien avec MLD, pourquoi MLD et pas une autre ?

Mon neveu a eu une greffe de foie il y a 8 ans, ce qui veut dire qu’un enfant est décédé et on a pu sauver mon neveu donc ça me parle et touche beaucoup. Je ferais toujours mon maximum pour soutenir cette association dont je suis ambassadrice depuis quelques années.

Ça vous remet les idées en place quand vous voyez quelqu’un vous supplier de lui donner une bouteille d’eau.

Armelle, ce rallye vous tient à cœur, est-ce que participer au rallye vous a changé ?

Ça vous remet les idées en place quand vous voyez quelqu’un vous supplier de lui donner une bouteille d’eau. Moi maintenant je fais très attention à toutes mes consommations. Même si ce n’est pas écologique de faire un rallye dans le désert avec une voiture, on s’efforce de le rendre le plus vert possible. Le rallye m’a quand même fait développer ma conscience écologique. Chez moi, plus personne ne se déplace en moyen de locomotion thermique, nous nous déplaçons exclusivement en moyen de locomotion électrique.

Est-ce que vos enfants sont fiers de vous ?

Nos enfants sont fiers de nous, bien-sûr, c’est notre corde sensible aujourd’hui car je sais que je ne vais pas les voir pendant trois semaines sinon je vais vite fondre en larmes. Mais ma petite hier me disait « Maman ! Tu gagnes ! », elle me met la pression !

Une source de motivation totale pour ces deux pilotes qui vivent une aventure ensemble pour la première fois. Nos gazelles qui connaissent si bien ce désert sont fin prêtes pour l’affronter à nouveau. Le rallye se déroule du 12 au 27 avril, vous pouvez suivre leurs aventures sur leur page Facebook mais aussi sur le site internet du Rallye des Gazelles.