La Famille Princière présente pour honorer la Fête-Dieu sur le Rocher

Ce jeudi 30 mai, la messe de la Fête-Dieu a été célébrée dans la Cathédrale de Monaco avant de poursuivre avec la traditionnelle procession dans les rues du Rocher. Depuis les balcons du Palais, la Famille Princière a honoré cette fête, importante dans la vie des chrétiens.

Également appelée la Fête du Corps et du Sang du Christ ou Fête du Saint-Sacrement, la Fête-Dieu est un jour particulièrement important pour les chrétiens mais aussi pour le Diocèse. Bien qu’elle n’ait pas de date fixe, c’est un jour férié en Principauté, célébré chaque année un jeudi en souvenir de l’instauration de l’Eucharistie par Jésus, la veille de sa mort.

« C’est une fête qui tient vraiment à coeur. Pour nous, l’Église se constitue autour de l’Eucharistie et la vie du chrétien est également centrée dessus. Avec la Fête-Dieu, nous répondons à l’amour que Jésus nous porte parce qu’il se donne à nous, il donne son corps et son sang à chaque messe. Le peuple chrétien aime beaucoup cette manière de montrer son attachement à Jésus, en l’accompagnant d’abord par cette très belle messe pontificale et ensuite par la procession religieuse dans les rues du Rocher. Nous disons merci à Dieu d’être présent dans nos vies » explique l’abbé Christian Venard au micro de Monaco Info.

Depuis les balcons du Palais, le Prince Albert II, son épouse la Princesse Charlène et leurs jumeaux le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont assisté à la célébration et ont salué les Monégasques comme à leur habitude.

